Schließung bereits 2017

Volkswagen gibt das Autohaus gegenüber von Ikea in Großburgwedel auf. Am Freitag informierte das Unternehmen die etwa 70 betroffenen Mitarbeiter. Unter der Überschrift „Volkswagen Automobile Region Hannover optimiert Betriebsstruktur“ bestätigte VW gegenüber der HAZ den Vorgang.

Burgwedel. Das Autohaus Burgwedel gehörte viele Jahre zu dem von Ralf und Frank Stietenroth betriebenen Autoring mit Standorten auch in Langenhagen und Lehrte. 2012 übernahm VW die Autohäuser mit dem erklärten Ziel, „die Präsenz und den Absatz im Umkreis der niedersächsischen Landeshauptstadt zu sichern“. Dass nun kundennahe Standorte aufgegeben werden, ärgert treue VW-Kunden. „Ich bin extra zu VW gewechselt, weil der Service erstklassig war“, sagte ein Burgwedeler am Freitagnachmittag – die Nachricht hatte sich vor Ort schnell verbreitet.

Nach Angaben der Volkswagen Automobile Hannover (VAH) ist in Burgwedel „aufgrund von Standortnachteilen ein rentabler Betrieb seit einem längeren Zeitraum nicht mehr zu gewährleisten“. Deshalb werde das Autohaus noch in diesem Jahr geschlossen. Die VAH-Autohäuser Hannover-Podbi und -Nordstadt sowie in Langenhagen und Lehrte würden sich künftig um den Kundenstamm kümmern.

Ein Großteil der Mitarbeiter werde von anderen Standorten übernommen, einige würden auch in der Waschstraße und im Teilehandel für Großkunden in Burgwedel weiterbeschäftigt werden. Gerüchte, denen zufolge deutlich mehr als die Hälfte der Mitarbeiter vor der Kündigung stünden, wollte VW-Sprecherin Leslie Bothge ausdrücklich nicht bestätigen: „Es laufen ja derzeit die Verhandlungen mit dem Betriebsrat, da lassen sich keine verbindlichen Zahlen sagen.“ Geschäftsführung und Betriebsrat hätten „das Ziel, so viel wie möglich Beschäftigung in der Region zu sichern“. Aktuell würden Interessenausgleich und Sozialplan erarbeitet.

Mietvertrag bis 2021

Unklar ist, was mit dem Grundstück passiert. Dem Vernehmen nach hat VW einen Mietvertrag mit der Familie Stietenroth bis mindestens 2021. Auch das benachbarte ehemalige Audi-Autohaus steht schon länger leer. Angeblich soll erst kürzlich in eine Lackieranlage am Standort Burgwedel investiert worden sein – wie es damit weitergeht, scheint unklar.