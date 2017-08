Björn Thümler© privat

| Frank Walter

Großburgwedel

Thümler spricht am Springhorstsee

Für den nächsten „Talk am See“ am Mittwoch, 23. August, ab 19 Uhr im Restaurant am Springhorstsee konnte der Stadtverband der CDU Burgwedel den Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion, Björn Thümler, und den stellvertretenden Vorsitzenden des Rechtsausschusses des Bundestages, Hendrik Hoppenstedt, gewinnen.