Immer das gleiche Muster: Insgesamt wurden drei Lampen an der Bahnhofstraße mutwillig zerstört.© privat

| Martin Lauber

Burgwedel

Straßenlampen "mit brachialer Gewalt" zerstört

Die beiden Straßenlampen, die am Wochenende an der Bahnhofsstraße mutwillig umgeknickt wurden, waren nicht die ersten. Bereits am 5. August habe an der Verbindungsstraße zwischen Groß- und Kleinburgwedel eine Lampe flach auf dem Grünstreifen gelegen, berichtet Harald Rietz vom Bauamt der Stadt.