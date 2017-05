Für eine Ehrung der Burgwedeler Stadtradler reichte 2016 das Rathaus nicht aus, deshalb bedankte sich der Bürgermeister auf dem Domfrontplatz.© Jarolim-Vormeier

| Antje Bismark

Burgwedel

Sternfahrt ist Auftakt zum Stadtradeln 2017

1316 Burgwedeler beteiligten sich 2016 am regionsweiten Stadtradeln, damit radelte sich die Stadt in der Wertung Teilnehmer/Einwohner an die Spitze aller 21 Kommunen. Am Sonntag, 28. Mai, ist eine Sternfahrt nach Hannover Auftakt der 2017-er Aktion.