Auftaktkonzert zum Stadtfest in Großburgwedel.© priesemann

Großburgwedel

Stadtfest ist mit Konzert gestartet

Das Stadtfest hat am Sonnabend mit einem Konzert der Band "Beyond music" begonnen. Nach dem Regen in den vergangenen Tagen sind die Wetterprognosen für den Sonntag deutlich besser. Ab 12 Uhr öffnen die Läden in der Innenstadt. Drumherum gibt es ein großes Programm.