Die Stadt Burgwedel versteigert auf der Rathausterrasse wieder ihre Fundsachen.© Archiv

Burgwedel

Stadt versteigert wieder Fundsachen

Ob Fahrräder, Schmuck, Taschen oder Kleidung: Die Stadt hat in ihren Kellerkatakomben so einiges verstaut – aber niemanden gefunden, der die verlorenen Sachen sucht. Was also tun? Na klar: Die Stadt lädt für nächsten Dienstag, 16. Mai, wieder zur Fundsachenversteigerung ein, um im Rathaus Platz zu schaffen.