So feiert Thönse am Sonntag mit vielen Aktionen, Ständen und Auftritten seinen Dorfmarkt auf der Bruchstraße.© Carina Bahl

Burgwedel

Dorfmarkt wird zum Werbeblock für Thönse

An der Bruch­straße in Thönse stellen sich das ganze Jahr über die Vereine vor. Allerdings: Der hölzerne Schau­kasten ist wirklich kein Hingucker. Wie gut, dass es da den Dorfmarkt gibt, der zwar nur einmal im Jahr Werbung für die Dorfgemeinschaft macht, dafür aber – daran ließ der Zulauf am Sonntag keinen Zweifel – nachhaltig.