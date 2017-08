Optimale Hängung bei den Grünen.© Lauber

| Martin Lauber

Thönse

Wahlplakate: Die hohe Kunst der Hängung

Ach, guck' mal, die Kniffe der Plakatwahlkämpfer sind ja wirklich sehr ausgefallen! Zwei originelle Varianten, was an einem 08/15-Laternenmast so alles möglich ist, sind gerade an der Ortsdurchfahrt von Thönse zu entdecken.