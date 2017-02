Bei einem planmäßigen Wendemanöver im Heidewinkel ist am Dienstagmorgen die Seitenscheibe eines Linienbusses zu Bruch gegangen.© Symbolbild: Frank Walter

Burgwedel

Scheibe am Schulbus geht zu Bruch

Schreck am frühen Morgen: Beim Wendemanöver eines Linienbusses ist am Dienstag in Kleinburgwedel eine Scheibe zu Bruch gegangen. Die Insassen blieben unverletzt.