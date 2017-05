Fuhrbergs neues Königspaar: Tobi Grehl und Lena Thies.© privat

| Martin Lauber

Burgwedel

Doppelter Schützenspaß am Wochenende

Gleich zwei Burgwedeler Ortschaften verlegen an diesem Wochenende ihren Dorfmittelpunkt auf ihr Schützenfestgelände. Sowohl in Wettmar wie in Fuhrberg wird drei Tage lang gefeiert. Nicht nur für die Uniformträger wird viel geboten.