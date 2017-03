Sie sind beim "Rock im Treff" dabei: Taste of Sin ist die dienstälteste Band, die im Jugendzentrum probt.© Archiv

Burgwedel

Im Großburgwedeler Jugendzentrum wird gerockt

Am Sonnabend, 4. März, gibt es im Großburgwedeler Jugendzentrum an der Wiesenstraße wieder mal Livemusik. Der „Rock im Treff“ beginnt um 20 Uhr - mit dabei sind unter anderem die Lokalmatadore der Band "Taste of Sin".