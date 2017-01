Der Projektchor der Musikhochschule Hannover und die Solisten Julia Bachmann (Sopran, vordere Reihe mit Blumensträußen von links), Anna Bineta Diouf (Mezzosopran), Simon Jass (Tenor) sowie Yannick Spanier (Bass) beeindrucken die Zuhörer in der St.-Paulus-Kirche.© Jürgen Zimmer

Burgwedel

Gänsehaut pur beim "Halleluja"

Ein bleibendes Hörerlebnis wurde den Konzertbesuchern am Sonntagnachmittag in der katholischen St.-Paulus-Kirche am Mennegarten in Großburgwedel zuteil.