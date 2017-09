Die alte Fangfrage: Sind Saxofone Blech- oder Holzblasinstrumente? © Martin Lauber

| Martin Lauber

Großburgwedel

Gewaltprävention mit Pauken und Trompeten

25 Gastspiele in Grundschulen absolviert das Polizeiorchester Niedersachsen jedes Jahr - am Mittwoch war es in Großburgwedel zu Gast - mit einer eigens für Viertklässler komponierten musikalischen Geschichte.