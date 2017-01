Insgesamt sechsmal haben sich Einbrecher das Jugendzentrum in Großburgwedel ausgesucht. Ob der 16-Jährige, der jetzt dabei erwischt wurde, für alle Taten verantwortlich ist, ermittelt nun die Polizei.© Archiv

Burgwedel

Einbrecher im Jugendzentrum gefasst

Der sechste Einbruch innerhalb weniger Tage sollte im Jugendzentrum in Großburgwedel nicht gelingen: Die Polizei hat am Montagabend einen 16-Jähriger auf frischer Tat erwischt, als dieser durch ein zuvor entriegeltes Fenster in die Räume an der Wiesenstraße einsteigen wollte.