Im Blauen See in Garbsen gibt es bereits eine Badeinsel, wie ihn sich auch der Ortsrat für den Altwarmbüchener See wünscht.© Holger Hollemann

Isernhagen

Badeinsel statt Steg für Altwarmbüchens Strand?

Lässt sich am Badestrand in Altwarmbüchen ein Steg bauen, wie es ihn bereits am Kirchhorster See gibt? Mit der Klärung dieser Frage hatte der Ortsrat die Gemeindeverwaltung beauftragt. Das Ergebnis gibt wenig Anlass zur Hoffnung.