Mit einem ökumenischen Gottesdienst, viel Musik und Festreden eröffnen die Oldhorster am Sonnabendmorgen ihre 700-Jahr-Feier.© Carina Bahl

Burgwedel

Ein ganzes Dorf feiert 700. Geburtstag

Das große Fest zum 700-jährigen Bestehen von Burgwedels kleinstem Stadtteil hat begonnen: Am Sonnabendmorgen eröffneten die 134 Einwohner gemeinsam mit vielen Gästen in Oldhorst die Feier mit einem Gottesdienst. Ein buntes Programm schließt sich den ganzen Tag über an.