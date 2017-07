Burgwedel

Märchenhafter Sommerspaziergang in Wettmar

Ein Erfolgsrezept geht in die fünfte Runde: Am Wochenende, 5. und 6. August, gibt es in Wettmar wieder den Sommerspaziergang. Mehr als 60 Teilnehmer zählen die Organisatoren – acht Wettmarer Familien werden ihre alten Höfe und Häuser für Künstler und Kunsthandwerker zur Verfügung stellen.