Zehn Fahrzeuge, acht verschiedene Gewerke: Auf der Baustelle der künftigen Rossmann-Immobilien-Zentrale läuft der Endspurt.© Martin Lauber

| Martin Lauber

Großburgwedel

Letzte Staus: Rossmann-Neubau im Endspurt

In wenigen Tagen hat das Im-Stau-Stehen vor der Großburgwedeler Rossmann-Baustelle in der Meineworth ein Ende. Das versprach am Dienstag Unternehmenssprecherin Anna Kentrath. „Am nächsten Montag ist Umzug.“