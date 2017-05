Inka Dybus zeigt in ihrem Garten ihre Glaskunst, wie die "Pusteblumen".© Elena Everding

Burgwedel

Ein Spaziergang durch die Welt der Kunst

Ein kreatives Wochenende: Bei "Kunst in Bewegung" (KiB) luden mehr als 30 Künstler aus der Umgebung Interessierte in ihre Ateliers und Werkstätten ein, damit diese sich ein Bild von ihrer Arbeit machen. Ebenfalls am Sonnabend und Sonntag öffnete in Wettmar die Kunsthandwerks-Ausstellung "Handmade".