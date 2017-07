Dieser doch nicht herrenlose 5-er BMW hat sogar einen eigenen Facebook-Auftritt© Martin Lauber

Burgwedel

Kleinburgwedeler Oldtimer nicht "herrenlos"

Das Rätsel um die beiden Oldtimer, die in Kleinburgwedel – vermeintlich herrenlos – in einer Garage und unter einem Carport an der Marktstraße abgestellt sind, ist aufgelöst. Das Audi-Coupé und der 5-er BMW, beide circa 30 Jahre alt, gehören einem Autoliebhaber aus Isernhagen.