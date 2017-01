Stark sanierungsbedürftig: Die als Ikm-Treff genutzte frühere Fachwerkkneipe soll nach dem Umbau als Erweiterung des Wohnparks dienen. © Martin Lauber

| Martin Lauber

Burgwedel

Treffpunkt für Flüchtlinge soll bleiben

Nähwerkstatt, Sprachkurse, Tee- und Kaffeestube, Chor, Kindertanz, Ballett, Gesprächsrunden, Erzählcafé, Infoabende: Für Integration auf Augenhöhe steht in Großburgwedel seit September 2015 der Ikm-Treff an der Von-Alten-Straße, in dem 40 bis 50 Ehrenamtliche regelmäßig mitarbeiten. Aber die Zukunft ist ungewiss.