Die Polizei fahndet nach einem Wohnwagen, der in der Nacht zum Dienstag in Altwarmbüchen entwendet wurde.© Markus Holz

| Martin Lauber

Isernhagen

Wohnwagen vom Betriebshof verschwunden

Ein weißer Wohnwagen, Typ "Hobby", ist von einem Betriebshof an der Daimlerstraße in Altwarmbüchen verschwunden. Am Dienstagmorgen wurde der Diebstahl bemerkt. Auf rund 20 000 Euro beziffert die Polizei den Wert des Caravans.