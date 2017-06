Der neue IGK-Vorstand mit Thorsten Schirmer (3. Vorsitzender, von links), Mirco Friede (Schriftführer), Ursula Lohr (Beirätin), Sylvia Krüger (Kassenwartin), Stefan Müller (1. Vorsitzender), Klaus-Jürgen Bierbaum (2. Vorsitzender) und Dieter Jaehrling (Beirat).© Frank Walter

| Frank Walter

Burgwedel

IGK-Aus abgewendet: Neue Mannschaft steht

ag’s an der Hochzeit, die nebenan am Springhorstsee gefeiert wurde? Strahlte die Harmonie auf die außerordentliche Mitgliederversammlung der IGK ab? In großer Einigkeit hat die Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute am Mittwochabend einen neuen Vorstand gewählt. Auch das Stadtfest am 10. September ist damit gesichert.