| Sybille Heine

Burgwedel

Kind begrüßt 230 Lehrlinge und plant Akademie

Was an der Uni die Einführungsveranstaltung für Erstsemester ist, heißt bei Kind Hörgeräte "Hörzubi-Treffen". Am Sonnabend kamen 230 neue Auszubildende, darunter auch die erste angehende Kind-Optikerin, am Firmensitz in Großburgwedel zusammen. Dort ist jetzt eine Akadamie für den Akustiker- und Optikernachwuchs geplant.