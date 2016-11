Dichtes Gedränge herrscht beim Winterbasar auf der Diele von Bodes Hof.© Jarolim-Vormeier

Großburgwedel

Förderschüler erfinden Spiele und Lampen

Kühles Ambiente in der Förderschule der Pestalozzi-Stiftung und urige Gemütlichkeit auf der Bauernhaus-Diele in Wettmar: So unterschiedlich die Basare – Handgemachtes lockte hier wie dort viele Schau- und Kauflustige.