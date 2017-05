Das Wasser steht zentimeterhoch auf der Kleinburgwedeler Ortsdurchfahrt.© Frank Walter

Burgwedel

Hagel und Starkregen fluten mehrere Straßen

Zwei kurze heftige Schauer haben am Dienstagmorgen ausgereicht, um die Kanalisation in Burgwedel an manchen Stellen zu überlasten. In Großburgwedel und Kleinburgwedel stand das Wasser einige Zentimeter hoch auf den Ortsdurchfahrten.