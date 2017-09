Beim traditionellem Jazzfrühschoppen der CDU Engensen genießen rund 100 Gäste die sommerliche Stimmung auf dem Hof von Ilse und Heinrich Riekenberg.© PATRICIA CHADDE

Großburgwedel/Engensen

Geselliger Wahlkampf

Für den ersten Sonntag im September lädt Engensens CDU-Ortsverband traditionell zu Ilse und Heinrich Riekenberg auf Kamps Hof ein. In diesem Jahr liegt der Termin drei Wochen vor der Bundestagswahl und sechs Wochen vor der Landtagswahl – also mitten in der heißen Wahlkampfphase.