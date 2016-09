Großburgwedel

Fußgängerzone wird zur Automeile

Nach der erfolgreichen Premiere 2015 verwandelt sich die Von-Alten-Straße in Großburgwedel am Sonnabend, 8. Oktober, erneut in eine Automeile. Die ehrenamtlichen Organisatoren wollen so von 10 bis 17 Uhr wieder Tausende in die Burgwedeler Innenstadt locken.