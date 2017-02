Die Polizei sucht Zeugen für fünf Diebstähle.© Symbolbild

Burgwedel

Diebe stehlen Kupferkabel

Gleich in fünf Fällen ermittelt die Polizei wegen Diebstahls in Burgwedel und Isernhagen. Unter anderem kamen Fahrräder, Kupferkabel und Kennzeichen weg. Der Versuch, ein Auto zu stehlen, missglückte aber. Zeugen sollten sich im Kommissariat in Großburgwedel melden.