Seit vielen Jahren bildet Gabriele Moss Schulabgänger aus. Im letzten Jahr konnte ihr Delikatessen-Geschäft keinen Azubi finden. Für dieses Jahr hat Moss noch Hoffnung.© Tomma Petersen

Burgwedel

Lehrstellen: Zug ist noch nicht abgefahren

Der Tag, an dem in den Betrieben die Ausbildung beginnt, rückt mit großen Schritten näher. Am 1. August startet für viele Schulabgänger die Lehrzeit – offene Stellen gibt es trotzdem noch zuhauf. Zum Beispiel hinter einem Delikatessen-Tresen in Großburgwedel.