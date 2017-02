Der siebte Einbruch ins Jugendzentrum Großburgwedel bringt dem Täter kein Glück. Diesmal hatte ein 17-Jähriger ein Fenster neben der Rampe zum Fahrradkeller eingeschlagen.© Martin Lauber

| Martin Lauber

Burgwedel

Nicht nur Einbrüche, auch Festnahmen in Serie

Schon wieder hat die Polizei einen Einbrecher im Großburgwedeler Jugendzentrum auf frischer Tat erwischt. Es ist bereits die dritte Festnahme in der Serie von insgesamt sieben Einbrüchen in dieses Jugendhaus an der Wiesenstraße sowie den Jugendraum in Fuhrberg.