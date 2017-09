Tobias Tuchel kürzt die Eiche.© Jarolim-Vormeier

Großburgwedel

Baumpilz: Eiche muss gefällt werden

Fällarbeiten an der Straße Im Mitteldorf haben am Montag für großes Aufsehen gesorgt: Zahlreiche Passanten hielten vor der St.-Petri-Kirche an und beobachteten die Arbeiten.