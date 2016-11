Fuhrberg

Mit brachialer Gewalt haben Unbekannte in Fuhrberg versucht, einen kompletten Geldautomaten zu stehlen. Dazu durchbrachen sie mit einem gestohlenen Lastwagen rückwärts die Außenwand des Frischmarktes.

Fuhrberg. Laut Polizeidirektion waren die Täter in der Nacht zu Donnerstag gegen 2.45 Uhr mit einem grauen Pritschen-Lastwagen rückwärts in den SB-Raum der Hannoverschen Volksbank gefahren, der im Fuhrberger Frischmarkt an der Mellendorfer Straße untergebracht ist. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass Fassadenteile sowie Geldautomat und SB-Terminal die Wand zum benachbarten Versicherungsbüro eindrückten. Dann versuchten die Unbekannten, den im Raum verankerten Geldautomaten mit dem Fahrzeug herauszureißen, was jedoch misslang.

Die Polizei wurde durch eine Alarmschaltung informiert. Zeitgleich hatte ein Anwohner verdächtige Geräusche und Personen an dem Gebäude wahrgenommen und ebenfalls die Polizei verständigt. Ehe die Ordnungshüter eintrafen, flüchteten die Einbrecher in zwei Autos in Richtung der Autobahn 7. Die Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der graue Lastwagen in der Nacht zu Donnerstag in Celle entwendet worden war.

Die Volksbank platzierte noch in der Nacht einen Sicherheitsdienst am Gebäude, bis das Geld am Donnerstagmittag abgeholt wurde. Zimmerer waren am Vormittag stundenlang beschäftigt, um die Spuren des nächtlichen Einbruchsversuchs zu beseitigten. Sie ersetzten die Fassadenteile, die der Attacke mit dem Lastwagen nicht standgehalten hatten, durch eine Holzwand. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Zeugen sollten sich an die Polizei Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, wenden.

Von Frank Walter