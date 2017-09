Die Polizei sucht Diebe, die vier teure Kompletträder gestohlen und dafür ein Auto aufgebockt haben.© Symbolbild

| Frank Walter

Großburgwedel

Diebe schrauben vier Räder ab

Reichlich Aufwand betrieben haben Diebe, um an der Straße Am Schützenplatz in Großburgwedel an allerdings auch ziemlich teure Kompletträder zu gelangen.