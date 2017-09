© Symbolbild

| Martin Lauber

Burgwedel

Diebe nehmen kompletten Zigarettenautomat mit

Ein kompletter Zigarettenautomat ist irgendwann seit Montag, 4. September, von einer Hauswand an der Bruchstraße in Thönse abgeschraubt und entwendet worden. Angezeigt wurde der Diebstahl am Sonnabend.