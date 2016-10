Am Dienstag konstituiert sich der neue Rat der Stadt Burgwedel - das Gremium in alter Besetzung hat dann ausgedient.© Carina Bahl (Archiv)

Burgwedel

Burgwedeler Rat konstituiert sich

Der neue Rat der Stadt Burgwedel konstituiert sich am Dienstag, 1. November, ab 19 Uhr im Amtshof in Großburgwedel. Die erste Sitzung birgt für das 35-köpfige Gremium, in dem jetzt auch die AfD und ein Mitglieder von Die Partei vertreten sind, noch wenig politische Themen.