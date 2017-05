Nachbarn schauen sich die neuen Häuser für Flüchtlinge in Kleinburgwedel an.© Jarolim-Vormeier

Burgwedel

40 Nachbarn schauen sich Sechs-Familien-Haus an

Großer Andrang herrschte bei der Besichtigung des Neubaukomplexes am Montagnachmittag in Kleinburgwedel. Rund 40 Nachbarn schauten sich die Wohnungen an, die zunächst für Geflüchtete bestimmt sind. Positive und kritische Stimmen waren über das Projekt zu hören.