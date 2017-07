Unsere Mitarbeiterin Katerina Jarolim-Vormeier hat den Selbstversuch auf dem Großflohmarkt vor dem Möbelhaus in Großburgwedel gewagt – und sich in den Trubel gestürzt.© Jarolim-Vormeier

Burgwedel

Feilschen um jeden Preis

In der Reihe "Ausprobiert" wagen HAZ-Mitarbeiter den Selbstversuch. Katerina-Jarolim Vormeier hat sich beim Großflohmarkt vor einem Möbelhaus in Großburgwedel Sonntagmorgens um 5.30 Uhr in die Massen gestürzt – und fleißig ihr Verhandlungsgeschick trainiert.