| Antje Bismark

Burgwedel

Polizei findet zwei Kilogramm Heroin

Einen 36-jährigen Drogenkurier aus Hofgeismar hat die Polizei am Donnerstagnachmittag in Großburgwedel festgenommen: Die Ermittler fanden in seinem Wagen rund zwei Kilogramm Heroin, wie ein Polizeisprecher mitteilte.