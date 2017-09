Ein Höhepunkt der Automeile ist stets der Korso durch die Von-Alten-Straße.© Archiv

Großburgwedel

Automeile mit Korso und Rundflug

Luxuskarossen, sehenswerte Flitzer und auf Hochglanz polierte Oldtimer: Die Von-Alten-Straße in Großburgwedel verwandelt sich am Sonnabend, 30. September, von 10 bis 17 Uhr wieder in eine Automeile.