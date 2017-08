Die mächtige Blutbuche neben der Pforte zum Kirchengelände hat nur noch ein Drittel der Standsicherheit eines gesunden Baums. Deshalb fällt sie am Freitag. Links daneben ist der Stamm der Säuleneiche zu erkennen, die voraussichtlich übernächste Woche wegen Pilzbefalls ebenfalls abgesägt werden soll.© Martin Lauber

| Martin Lauber

Großburgwedel

Am Freitag fällt alte Blutbuche vor St. Petri

Schlechte Nachricht für alle, die am fast 100 Jahre alten Baumbestand vor der St.-Petri-Kirche in Großburgwedel hängen. Nicht nur die prachtvolle Säuleneiche muss wegen Pilzbefalls gefällt werden - die Blutbuche fällt bereits am Freitag.