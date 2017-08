Ehsan Jefery (von links), Amir Jeilani, Feda Mohammad Nabizada, Faruq Mohammed Arabzai und Mojtaba Orsgani starten in diesen Tagen in die Berufsausbildung. Unterstützt werden sie dabei vom Team des Treffs Interkulturelles Miteinander in Großburgwedel. Sechster im Bunde ist der angehende Glaser Hassan Ismaili, der beim Fototermin fehlte.© Martin Lauber