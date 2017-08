Bärbel Waldtmann-Filtzek (links) bemalt eine getöpferte Figur, Hilli Juswara-Bannert glättet Ton.© Jara Urban

Großburgwedel

Aus Tonerde entstehen kleine Kunstwerke

Am Freitag, 11. August, will die Seniorenbegegnungsstätte (SBS) der Stadt Burgwedel an der Gartenstraße 10 ihr 25-jähriges Bestehen ab 15 Uhr gemeinsam mit allen Burgwedelern feiern. Die HAZ Burgwedel hat sich vorab umgeschaut.