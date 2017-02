Papst Franziskus würdigt das soziale Engagement von Christian Meyl und seiner Frau Sigrid.© privat

Burgwedel

Sogar der Papst würdigt das Engagement

Das Suppenfest der Ostpreußenhilfe war am Sonntagmittag wieder ein Erfolg: 800 Euro an Spenden sammelte Christian Meyl für seine Sozialstationen in Polen. Seit 25 Jahren engagiert er sich vor Ort – zum 20. Mal wurde für den guten Zweck Suppe gegessen. So viel Engagement ist selbst dem Papst schon aufgefallen.