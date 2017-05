| Joachim Dege

Burgdorf

Wegen eines gewalttätigen Übergriffs auf eine junge Frau am Montagnachmittag in der Innenstadt ermittelt die Polizei gegen zwei unbekannte Männer. Sie sollen die Frau angespuckt und bei einem anschließenden Handgemende verletzt haben.

Burgdorf. Körperverletzung wirft die Polizei den Tätern vor. Um die bislang ungeklärten Gründe für die Tat erhellen zu können, suchen die Ermittler jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und womöglich Hinweise auf die Identität der Männer geben können.

Der Übergriff geschah am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr, und zwar im Bereich des Fahrradunterstands neben dem Rewe-Supermarkt an der Marktstraße. Dort hielt sich das 28 Jahre alte Opfer auf, als die Männer die Frau attackierten und anspuckten. In der Folge kam es zu Handgreiflichkeiten. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen an ihren Unterarmen.

Einer der Männer wird als circa 35 Jahre alt und 1,70 groß beschrieben. Er soll kurze, schwarze, leicht gewellte Haare haben und einen dunklen Teint. Zur Tatzeit trug er eine helle Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Sein Komplize soll eine korpulente Statur besitzen.

Etwaige Zeugen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon (05136) 88624115.