Die RedSnapper-Band sorgt für Stimmung bei der Silvesterparty im Burgdorfer StadtHaus. privat© privat

| Stefan Heinze

Burgdorf

Silvesterparty im StadtHaus mit RedSnapper

Die Veranstaltungsservice Burgdorf GmbH lädt zur großen Feier des Jahreswechels in das StadtHaus an der Sorgenser Straße 31 ein. Dort spielt bis in die Neujahrsstunden die RedSnapper-Band aus Hannover und ein DJ angesagte Hits aus den Charts und sorgen für Partystimmung.