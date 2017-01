Mehr als 240 Besucher kommen zum Ball des Kirchenkreises Burgdorf.© Hornig

| Antje Bismark

Burgdorf

Festlicher Ball endet erst um 2 Uhr

Am Lutherjahr kommen die Protestanten in diesem Jahr mit keiner Veranstaltung vorbei, und so stellte das siebenköpfige Tanzkomitee unter der Regie von Annegret Oelschlägel den siebten Kirchenkreisball am Freitagabend unter das Motto „Hier tanze ich. Ich kann nicht anders“.