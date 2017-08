Eckehard Warmbold (von links), Irmgard Wrensch, Ullrich Weber und Kastja Lahmann (nicht im Bild) bereiten den Selbsthilfetag federführend vor.© Stefan Heinze

Burgdorf

Selbsthilfetag will Berührungsängste abbauen

Die Selbsthilfegruppen sind aus Burgdorfs Angeboten rund um die Gesundheit nicht mehr weg zu denken. Am Sonnabend, 26. August, beteiligen sich mehr als 30 Gruppen am 25. Selbsthilfetag auf den Spittaplatz. Es ist eine Veranstaltung, die Vorbildcharakter in der Region hat.