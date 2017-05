Auf das Gelände der Prinzhorn-Förderschule und angrenzende Sportflächen will die Stadt einen Neubau für die IGS errichten.© Schilke

| Joachim Dege

Burgdorf

Eltern und Schulen sind jetzt mit im Boot

Die schweren Brocken der Schulpolitik - Beseitigung der Raumnot in den Grundschulen und deren Sanierung - hat der Schulausschuss des Rates in seiner Sitzung am Montag erneut umschifft und Entscheidungen dazu vertagt. Derweil verständigte sich das Gremium auf einen Workshop zur Schulentwicklung.