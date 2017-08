Wegeners Buchhandlung will sich verkleinern und vom angestammten Standort an der Hannoverschen Neustadt umziehen an die Marktstraße 65.© Joachim Dege

Burgdorf

Wegeners ziehen um an die Marktstraße

In Burgdorfs Einzelhandel kommt Bewegung: Wegeners Buchhandlung will ihren angestammten Standort an der Hannoverschen Neustadt aufgeben und an die Marktstraße 65 umziehen. Das hat zur Folge, dass das syrische Lebensmittelgeschäft dort raus und sich eine neue Bleibe suchen muss.